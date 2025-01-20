США снова выйдут из Парижского соглашения по климату
Пресс-секретарь Дональда Трампа сообщил, что США намерены выйти из Парижского соглашения по климату. Это заявление было сделано сразу после инаугурации нового президента.
В 2017 году Трамп также принял решение выйти из соглашения, подписанного США при президенте Бараке Обаме в 2015 году. После вступления Джо Байдена в должность президента в 2021 году США вернулись в соглашение. Трамп, однако, заявлял о намерении вновь прекратить участие в нем.
Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году 195 странами с целью борьбы с изменением климата. Соглашение ставит задачу ограничить повышение глобальной температуры на уровне ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.
Соглашение включает в себя обязательства стран по сокращению выбросов парниковых газов и финансированию мер по адаптации к изменениям климата в развивающихся странах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru