США снова выйдут из Парижского соглашения по климату

Пресс-секретарь Дональда Трампа сообщил, что США намерены выйти из Парижского соглашения по климату. Это заявление было сделано сразу после инаугурации нового президента.

В 2017 году Трамп также принял решение выйти из соглашения, подписанного США при президенте Бараке Обаме в 2015 году. После вступления Джо Байдена в должность президента в 2021 году США вернулись в соглашение. Трамп, однако, заявлял о намерении вновь прекратить участие в нем.