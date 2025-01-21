Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ
Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает CNN.
В тексте документа указано, что решение главы государства связано с «неправильным обращением» ВОЗ с пандемией коронавируса и другими мировыми кризисами в области здравоохранения, а также с неспособностью провести необходимые реформы и продемонстрировать «независимость от ненадлежащего политического влияния» стран, входящих в объединение.
Кроме того, по словам Трампа, США платят ВОЗ слишком много денег по сравнению с другими государствами. Организация требует от Вашингтона «несправедливо обременительных выплат».
Ранее Дональд Трамп аннулировал 78 решений, приказов и меморандумов времен предыдущего президента США Джо Байдена, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru