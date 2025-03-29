Трамп анонсировал введение пошлин на фармацевтическую продукцию
США в ближайшее время объявят о введении пошлин на фармацевтическую продукцию. Об этом сообщил журналистам президент страны Дональд Трамп.
«Мы скоро объявим об этом», - отметил политик.
Трамп подчеркнул, что планирует вернуть в Соединенные Штаты производство лекарств и фармацевтической продукции. Президент не стал уточнять размер пошлин, однако отметил, что их будет достаточно для переноса фармкомпаниями производства в страну.
«Я больше не хочу полагаться в этом вопросе на другие государства, как это было во время [пандемии] COVID-19», - добавил Трамп.
Ранее стало известно, что Вашингтон готовится ввести новые пошлины на ввозимые иностранные товары со 2 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru