Трамп анонсировал введение пошлин на фармацевтическую продукцию

США в ближайшее время объявят о введении пошлин на фармацевтическую продукцию. Об этом сообщил журналистам президент страны Дональд Трамп.

«Мы скоро объявим об этом», - отметил политик.

Трамп подчеркнул, что планирует вернуть в Соединенные Штаты производство лекарств и фармацевтической продукции. Президент не стал уточнять размер пошлин, однако отметил, что их будет достаточно для переноса фармкомпаниями производства в страну.

«Я больше не хочу полагаться в этом вопросе на другие государства, как это было во время [пандемии] COVID-19», - добавил Трамп.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовится ввести новые пошлины на ввозимые иностранные товары со 2 апреля.

