Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют США

Согласно публикации, новый резерв криптовалюты включит в себя Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).

Трамп отметил, что стремится сделать США мировой столицей криптовалют.

Позже Трамп уточнил, что BTC (Bitcoin) и ETH (Ethereum) также войдут в криптовалютный резерв США, как и другие "ценные" криптовалюты.



Все упомянутые Трампом криптовалюты выросли в цене после его сообщения. Так, по данным торговой площадки Binance, биткоин торгуется в пределах 88 тысяч долларов. При этом утром курс был на отметке 85 тысяч долларов, а SOL подорожал на 16%, достигнув 164 долларов. Ethereum, по данным на 19.50 мск на Binance прибавил 12%, достигнув 2458 долларов.



Напомним, в ночь на 28 февраля биткоин упал ниже 80 тысяч долларов. До такой отметки криптовалюта опускалась впервые с ноября 2024 года. Исторический максимум был достигнут 20 января — в день инаугурации Трампа. Тогда стоимость криптовалюты впервые в истории поднялась выше 109 тысяч долларов.

На прошлой неделе хакеры украли у криптобиржи Bybit почти $1,5 млрд. Компания объявила вознаграждение за поимку преступников. При этом на фоне кражи произошел обвал биткоина, сообщает НСН.

