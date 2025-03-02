Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют США
Президент США Дональд Трамп объявил о создании национального криптовалютного резерва. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Согласно публикации, новый резерв криптовалюты включит в себя Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
Трамп отметил, что стремится сделать США мировой столицей криптовалют.
Позже Трамп уточнил, что BTC (Bitcoin) и ETH (Ethereum) также войдут в криптовалютный резерв США, как и другие "ценные" криптовалюты.
Все упомянутые Трампом криптовалюты выросли в цене после его сообщения. Так, по данным торговой площадки Binance, биткоин торгуется в пределах 88 тысяч долларов. При этом утром курс был на отметке 85 тысяч долларов, а SOL подорожал на 16%, достигнув 164 долларов. Ethereum, по данным на 19.50 мск на Binance прибавил 12%, достигнув 2458 долларов.
Напомним, в ночь на 28 февраля биткоин упал ниже 80 тысяч долларов. До такой отметки криптовалюта опускалась впервые с ноября 2024 года. Исторический максимум был достигнут 20 января — в день инаугурации Трампа. Тогда стоимость криптовалюты впервые в истории поднялась выше 109 тысяч долларов.
На прошлой неделе хакеры украли у криптобиржи Bybit почти $1,5 млрд. Компания объявила вознаграждение за поимку преступников. При этом на фоне кражи произошел обвал биткоина, сообщает НСН.
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