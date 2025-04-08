Глава «Абрау-Дюрсо»: Российские производители не заменят импортное вино
Сокращение объемов импортного вина на российском рынке создает благоприятные условия для российской продукции, качество которой неуклонно растет, но о полном замещении речи нет, сказал НСН Павел Титов.
Несмотря на то, что россияне стали чаще покупать отечественное вино, российский продукт не сможет полностью заменить импортные аналоги из-за нехватки виноградников. Об этом НСН заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что россияне стали чаще покупать отечественное вино: продажи в натуральном выражении в гостиницах и ресторанах выросли на 92% год к году, винотеках — на 57%, в розничных сетях — на 28%. Тенденция наблюдается на фоне ухода импортного вина из массового оборота: оно подорожало из-за повышенных пошлин. Титов в свою очередь заявил, что российские производители не смогут полностью заменить импортную продукцию.
«Положительная динамика заметна, однако пока отечественные производители не могут на 100% заместить импортную продукцию на полке, так как этот процесс напрямую связан с ресурсной базой. Процесс высадки новых виноградников идет полным ходом, но для того, чтобы достаточно нарастить объем отечественного винограда, понадобится еще не один год», — сказал Титов.
Вместе с тем собеседник НСН отметил, что условия для отечественных виноделов стали более благоприятными, а российские вина стали более качественными.
«Снижение объема импортной продукции на полке создает благоприятные условия для российских производителей, позволяя им занять более уверенные позиции и увеличить свою долю на внутреннем рынке. Также хочу отметить, что качество российских вин год от года растет наряду с увеличением предложений от отечественных виноделов. Все это отражается и на покупательском поведении — все чаще потребитель осознанно выбирает российские вина, это устойчивый тренд», — добавил эксперт.
В заключение Титов указал на то, что антиалкогольные законы в ряде регионов, в частности, в Вологодской области, негативно влияют на рынок вина, так как сокращают время на выбор напитка.
«Инициативы и меры, направленные на контроль потребления реализуемой продукции посредством ограничения времени продаж, создают ненужный ажиотаж и сокращают время покупателей на выбор напитка, на знакомство с новинками на полке. В связи с этим вероятность изменения потребительских паттернов снижается. В ситуации выбора в короткий промежуток времени покупатель, скорее всего, отдаст предпочтение продукту, который знает и к которому привык. И если мы хотим, чтобы потребитель переходил к вину из более крепких категорий или делал выбор в пользу отечественного продукта взамен импортного, то ограничение времени этому совсем не способствует», — подытожил он.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России в первом квартале 2025 года на 26,6% снизилось производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).
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