Несмотря на то, что россияне стали чаще покупать отечественное вино, российский продукт не сможет полностью заменить импортные аналоги из-за нехватки виноградников. Об этом НСН заявил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что россияне стали чаще покупать отечественное вино: продажи в натуральном выражении в гостиницах и ресторанах выросли на 92% год к году, винотеках — на 57%, в розничных сетях — на 28%. Тенденция наблюдается на фоне ухода импортного вина из массового оборота: оно подорожало из-за повышенных пошлин. Титов в свою очередь заявил, что российские производители не смогут полностью заменить импортную продукцию.