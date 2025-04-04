«Вряд ли на руку»: В Кремле оценили последствия для РФ от новых пошлин США

Введенные администрацией США глобальные пошлины «вряд ли на руку» России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, рассчитывать на то, что РФ ощутит на себе от этого позитивный эффект не стоит, поскольку лихорадочное состояние мировой экономики на этом фоне заставляет всемирно известных экспертов делать неблагоприятные прогнозы.

«При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики», - подчеркнул Песков.