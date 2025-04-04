«Вряд ли на руку»: В Кремле оценили последствия для РФ от новых пошлин США

Введенные администрацией США глобальные пошлины «вряд ли на руку» России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, рассчитывать на то, что РФ ощутит на себе от этого позитивный эффект не стоит, поскольку лихорадочное состояние мировой экономики на этом фоне заставляет всемирно известных экспертов делать неблагоприятные прогнозы.

«При таком шторме нам нужно быть очень внимательными, чтобы минимизировать негативные последствия для нашей экономики», - подчеркнул Песков.

Трамп заявил, что новые пошлины на импорт принесут США 6-7 трлн долларов

Президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Базовый тариф в 10% начнет действовать с 5 апреля, а с 9 апреля вступят в силу индивидуальные, повышенные пошлины для конкретных стран.

Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с 3 апреля США ввели 25% пошлины все импортируемые в страну автомобили. При этом Россия не была включена тарифный список. Как поясняли в Вашингтоне, действующие ограничительные меры в рамках санкций не требуют дополнительных решений, поскольку и так свели к минимуму экономическое взаимодействие между двумя странами.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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