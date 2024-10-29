«Трамп и претензии»: Биткоин пробьет отметку в $100 тысяч вопреки разборкам в США

«На биткоин влияют высокие инфляционные ожидания, связанные с огромной эмиссией доллара. Поэтому макроэкономические показатели идут на пользу биткоину. С другой стороны, регуляторы активно пытаются взаимодействовать с представителями криптоиндустрии. Так, появились претензии к компании Tether, которая выпускает аналог доллара. А она является системообразующей. Если рухнет Tether (эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, прим. НСН), то крипторынок сложится на порядок. Поэтому есть такие противоречивые тенденции сегодня», - объяснил он.

По его словам, сейчас сложно предсказать, когда биткоин побьет рекорд – через месяц, год или пять лет.

«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что мы увидим рекорды – $100 тысяч и даже больше. Но главный вопрос, когда это будет – через месяц, год или через пять лет. Вниз тоже может откатиться легко, сегодня дно находится на уровне $10 тысяч, но этот сценарий маловероятен», - отметил он.

При этом выборы в США меньше всего влияют на ситуацию в отрасли, уверен Поярков.

«Трамп считается большим энтузиастом в сфере криптовалют, чем Харрис, но в целом на индустрию предстоящие выборы в США оказывают меньшее влияние, чем два описанных выше фактора. Личное отношение президента Америки – это личное отношение, а не объективные факторы, которые колоссально влияют на ликвидность рынка», - заключил собеседник НСН.

Компанию Tether ранее заподозрили в содействии в обходе санкций и нарушении правил по борьбе с отмыванием денег, Минфин США рассматривает возможность введения против нее санкций, передает «Радиоточка НСН».

