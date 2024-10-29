«Трамп и претензии»: Биткоин пробьет отметку в $100 тысяч вопреки разборкам в США
Расследование против создателей USDT не мешает биткоину уходить в рост, заявил НСН Арсений Поярков.
Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что рынок увидит рекорд биткоина - $100 тысяч и даже больше, заявил НСН член экспертного комитета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков. При этом сроки такого сценария назвать сложно.
Стоимость биткоина впервые с 7 июня превысила $71 тысячу, следует из данных биржи Binance. Биткоин в середине октября начал расти на фоне снижения ставки ФРС, роста фондового рынка США и заявлений кандидатов в президенты США. Исторический максимум стоимости биткоина — $73,78 тысячи. Поярков назвал основные факторы роста.
«На биткоин влияют высокие инфляционные ожидания, связанные с огромной эмиссией доллара. Поэтому макроэкономические показатели идут на пользу биткоину. С другой стороны, регуляторы активно пытаются взаимодействовать с представителями криптоиндустрии. Так, появились претензии к компании Tether, которая выпускает аналог доллара. А она является системообразующей. Если рухнет Tether (эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, прим. НСН), то крипторынок сложится на порядок. Поэтому есть такие противоречивые тенденции сегодня», - объяснил он.
По его словам, сейчас сложно предсказать, когда биткоин побьет рекорд – через месяц, год или пять лет.
«Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что мы увидим рекорды – $100 тысяч и даже больше. Но главный вопрос, когда это будет – через месяц, год или через пять лет. Вниз тоже может откатиться легко, сегодня дно находится на уровне $10 тысяч, но этот сценарий маловероятен», - отметил он.
При этом выборы в США меньше всего влияют на ситуацию в отрасли, уверен Поярков.
«Трамп считается большим энтузиастом в сфере криптовалют, чем Харрис, но в целом на индустрию предстоящие выборы в США оказывают меньшее влияние, чем два описанных выше фактора. Личное отношение президента Америки – это личное отношение, а не объективные факторы, которые колоссально влияют на ликвидность рынка», - заключил собеседник НСН.
Компанию Tether ранее заподозрили в содействии в обходе санкций и нарушении правил по борьбе с отмыванием денег, Минфин США рассматривает возможность введения против нее санкций, передает «Радиоточка НСН».
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