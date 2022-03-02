Honda и Mazda отказались от поставок авто и запчастей в Россию

Японский автоконцерн Honda объявил о прекращении экспорта своей продукции в Россию, сообщает деловая газета Nikkei.

Ford заявил о приостановке деятельности в РФ

По информации издания, поставки авто и мотоциклов остановят из-за ситуации на Украине и введенных против России санкций.

Аналогичным образом поступила японская компания Mazda, которая откажется от поставок в Россию запчастей и комплектующих для своих заводов в РФ.

Ранее корпорация Boeing объявила о приостановке поставок запчастей, предоставления обслуживания и техподдержки российским авиакомпаниям, сообщает RT.

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ФОТО: лого mazda
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