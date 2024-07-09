Товарооборот России со странами ШОС увеличился на 25%
Товарооборот государств Шанхайской организации сотрудничества и России увеличился в 2023 году почти на 25% по сравнению с 2022 годом и составил $333 млрд. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, сообщило агентство ТАСС.
Напомним, кроме России, в ШОС входят Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Пакистане, Иран, Индия и Китай. Глава Минпромторга отметил стабильно растущую роль России в организации и назвал страну «одним из активных участников объединения» в экономическом плане.
Алиханов добавил, что Россия вложила в экономики стран ШОС в общей сложности $10,2 млрд. Примерно свтолько же денег инвестировали в ВВП России страны-участницы ШОС.
Ранее новым генсеком ШОС назначили бывшего главу Минобороны Казахстана Нурлана Ермекбаева.
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