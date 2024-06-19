Товарооборот России и ЕС сократился до минимума с 2000 года

Товарооборот России с Евросоюзом по итогам апреля упал до минимума с января 2000 года — до 5,6 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные евростата.

Товарооборот России со странами ближнего зарубежья достиг рекордных $56,2 млрд

В апреле торговля РФ и ЕС по сравнению с мартом снизилась на 6%. Поставки российской продукции сократились на 17% в месячном выражении, до 2,7 млрд евро. Это минимальный показатель с июня 1999-го.

Отмечается, что Россия главным образом продавала в ЕС газ (на 1,15 млрд евро), железо и сталь (288,5 млн), нефтепродукты (248 млн). Евросоюз поставлял в РФ фармпродукцию (760 млн евро), оборудование (303 млн), оптические инструменты (186,5 млн).

Ранее стало известно, что товарооборот между РФ и США в марте вырос в 1,5 раза по сравнению с февралем и достиг $471 млн, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляЕвросоюзРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры