Товарооборот России и ЕС сократился до минимума с 2000 года
Товарооборот России с Евросоюзом по итогам апреля упал до минимума с января 2000 года — до 5,6 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные евростата.
В апреле торговля РФ и ЕС по сравнению с мартом снизилась на 6%. Поставки российской продукции сократились на 17% в месячном выражении, до 2,7 млрд евро. Это минимальный показатель с июня 1999-го.
Отмечается, что Россия главным образом продавала в ЕС газ (на 1,15 млрд евро), железо и сталь (288,5 млн), нефтепродукты (248 млн). Евросоюз поставлял в РФ фармпродукцию (760 млн евро), оборудование (303 млн), оптические инструменты (186,5 млн).
Ранее стало известно, что товарооборот между РФ и США в марте вырос в 1,5 раза по сравнению с февралем и достиг $471 млн, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Омском задержали шесть мужчин из Южной Азии при попытке проникнуть в Россию
- Гладков: Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
- В Красноярском крае закрыли пансионат после смерти 11 пенсионеров
- Переговоры Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе завершились
- Володин призвал запретить усыновлять детей из РФ в странах, где можно менять пол
- Солист «Иванушек» заявил, что Дюжев и Безруков могли бы сыграть участников группы
- Из России выслали более 30 тысяч иностранцев с начала года
- Лидер Болгарии отменил встречу с опоздавшим на четыре минуты премьером Черногории
- Товарооборот России и ЕС сократился до минимума с 2000 года
- В Приморье обрушился мост через реку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru