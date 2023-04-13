Товарооборот России и Китая в первом квартале вырос на 38,7 процента

Отмечается, что Пекин экспортировал в РФ товаров на $24,073 млрд — на 47,1% больше, чем в первом квартале прошлого года. При этом импорт вырос на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил $29,772 млрд.

По данным таможенного управления, в марте уровень товарооборота между КНР и РФ составил $20,064 млрд. Так, Россия ввезла товаров на $11,02 млрд, а приобрела продукции из Китая на $9,044 млрд.

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о планах Москвы нарастить товарооборот с Вьетнамом до $10 млрд к 2025 году, отмечает телеканал «360».

