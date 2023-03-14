МИД РФ: Россия и Иран достигли рекордных показателей в товарообороте

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре заявил о достижении рекордных показателей товарооборота, несмотря на ограничительные меры в отношении двух стран, сообщает телеканал «360» со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.