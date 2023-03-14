МИД РФ: Россия и Иран достигли рекордных показателей в товарообороте
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре заявил о достижении рекордных показателей товарооборота, несмотря на ограничительные меры в отношении двух стран, сообщает телеканал «360» со ссылкой на российское Министерство иностранных дел.
Также министры отметили укрепление позитивной динамики развития российско-иранского сотрудничества. Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили координацию перед личной встречей в Москве.
Как сообщалось ранее, заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии, Турции 15-16 марта проведут переговоры в Москве.
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