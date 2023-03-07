Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет

Так, ввоз товаров из РФ в ЕС в 2022 году увеличился на четверть, до 203,4 млрд евро. Это на 230 млн меньше зафиксированного в 2012 году исторического максимума в 203,6 млрд евро.При этом экспорт из Евросоюза в РФ сократился на 38,1%, до 55,2 млрд евро — минимума с 2005 года, пишет «Свободная пресса».

Тем не менее, снижение ввоза не помешало достичь максимального с 2014 года товарооборота между Россией и ЕС: за год он вырос на 2,3%, до 258,6 млрд евро.

Дефицит ЕС в торговле с Москвой по итогам года составил 148,2 млрд евро, что вдвое превышает показатели 2021 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2022 году достиг рекорда за последние 20 лет — в $1,5 млрд, напоминает Газета.ру.

