Товарооборот России и ЕС по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет
Товарооборот России и Евросоюза по итогам прошлого года стал максимальным за восемь лет, при этом импорт товаров из РФ достиг исторического максимума. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Евростата.
Так, ввоз товаров из РФ в ЕС в 2022 году увеличился на четверть, до 203,4 млрд евро. Это на 230 млн меньше зафиксированного в 2012 году исторического максимума в 203,6 млрд евро.При этом экспорт из Евросоюза в РФ сократился на 38,1%, до 55,2 млрд евро — минимума с 2005 года, пишет «Свободная пресса».
Тем не менее, снижение ввоза не помешало достичь максимального с 2014 года товарооборота между Россией и ЕС: за год он вырос на 2,3%, до 258,6 млрд евро.
Дефицит ЕС в торговле с Москвой по итогам года составил 148,2 млрд евро, что вдвое превышает показатели 2021 года.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2022 году достиг рекорда за последние 20 лет — в $1,5 млрд, напоминает Газета.ру.
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