Товарооборот РФ и КНР в январе - ноябре достиг исторического рекорда в $218,17 млрд
На 26,7% вырос товарооборот России и Китая в период с января по ноябрь 2023 года, сообщает Главное таможенное управление КНР.
Так, товарооборот двух держав достиг рекордной исторической отметки в 218,17 миллиардов долларов. Этот показатель досрочно превысил официально запланированные цифры на 2023 год.
Экспорт из Китая в Россию за 11 месяцев этого года увеличился на 50,2% и составил порядка 100,33 миллиардов долларов. Импорт товаров и услуг из России вырос на 11,8% и достиг 117,84 миллиардов долларов.
Ранее в Японии заявили о «крабовой зависимости» от России. Доля импорта продукта увеличилась до 68,8%, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru