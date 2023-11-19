Песков заявил о предотвращенной угрозе обвала экономики РФ

По словам представителя Кремля, России пришлось мобилизовать все ресурсы, чтобы не допустить обвала экономики. Песков обратил внимание, что ни одна страна в мире не сталкивалась с таким санкционным ударом.

Пресс-секретарь президента выразил уверенность, что российская экономика обладает большим потенциалом. Это позволяет справиться с любыми ударами извне, подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что по итогам года российская экономика вырастет на 3%. Он уточнил, что за последний месяц рост составил 5,5%, передает «Радиоточка НСН».

