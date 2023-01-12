«Товар для единиц»: В отрасли оценили перспективы инвестиций в бриллианты

Ранее ВТБ открыл продажу частным лицам инвестиционных бриллиантов АЛРОСА, не облагаемых НДС. Порог входа для «Бриллиантовых корзин» — $20000 в рублевом эквиваленте, для эксклюзивных бриллиантов —$50000. Нигматуллин оценил перспективы подобных инвестиций.

«Здесь следует исходить из нескольких аспектов. Данный актив можно анализировать с точки зрения инвестиционной привлекательности как компонент достаточно крупного инвестиционного портфеля. На него может приходиться относительно небольшая доля, 1% или 2%. Параметры этого портфеля могут быть улучшены за счет расширения диверсификации. Кроме того, оценка хранения и сделка по покупке и продаже, очевидно, занимают весьма значительную долю в стоимости этого инвестиционного товара. Если мы берем золотые слитки, то увидим, что спред — разница между ценой покупки и продажи — может составлять 10%. Соответственно, хранение также может обходиться в единице процентов от стоимости активов ежегодно. В случае с бриллиантами, полагаю, аналогичные расходы как минимум сопоставимы, но, скорее всего, даже более высокие», — сказал Нигматуллин.

При этом собеседник НСН отметил, что такие инвестиции подойдут лишь очень ограниченному числу клиентов из-за особенностей российского кейса.

«Весьма велики геополитические риски. Инвесторам из России сейчас сложно приобретать зарубежные акции или еврооблигации. Поэтому диверсифицировать свой инвестиционный портфель можно за счет приобретения бриллиантов. Если ослабнет рубль, то при прочих равных условиях такие активы, номинированные в рублях, подорожают, в этом преимущество. Однако подчеркну, это крайне нишевый инвестиционный товар, он подойдет лишь для единичных инвесторов», — резюмировал он.

Ранее финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что в 2023 году в России лучшей валютой для инвестиций будет рубль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»

