Торговая война Трампа ударит по России из-за снижения цен на нефть
Экономист Остапкович рассказал НСН, отмена каких санкций может существенно помочь российской экономике.
Торговая война американского лидера Дональда Трампа приведет к тому, что цены на сырье упадут, а это 75% российского экспорта, заявил НСН глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Аналитики описали сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике России. При «мягкой посадке» Россию ждет управляемое торможение экономики и снижение инфляции до 6,5–7% по итогам года, прогнозируют в «Эксперт РА», в таком случае ключевая ставка снизится до 18–19% к декабрю, передает РБК. Сценарий с дополнительными шоками подразумевает околонулевой рост в экономике. Остапкович уверен, что Трамп сделал любые экономические прогнозы не очень точными.
«Сегодня на фоне торговых войн возможны рецессии и просадки мировой торговли, это учинил господин Трамп. Поэтому крайне сложно делать прогнозы по развитию экономики. Куда вырулит вся эта торговая война? Победителей в ней не будет. Если будет падать мировая экономика, будут падать цены на нефть, газ, металлы. А у нас 75% российского экспорта составляют именно сырьевые товары. Поэтому будут проблемы бюджетного характера. Высока вероятность роста экономики только в пределах 1,8-2,1%», - отметил он.
При этом Остапкович рассказал, отмена каких санкций может существенно помочь российской экономике.
«Ослабление санкций только со стороны США к какому-то фундаментальному и космическому улучшению не приведет. Очень высока доля санкций со стороны ЕС. Главные санкции – это прекращение импорта высокотехнологичной продукции, а она шла именно из Европы, второе важное ограничение – запрет на трансграничные расчеты, доступность SWIFT. Главное, чтобы сняли эти две санкции», - заключил собеседник НСН.
Торговая война, которую объявил Китаю американский лидер Дональд Трамп, обречена на провал, сообщает Financial Times. Директор по исследованиям аналитической компании Dragonomics, занимающейся изучением китайской экономики, Артур Кребер назвал три основные причины, почему Трамп проиграет в этой экономической битве, передает «Радиоточка НСН».
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