Торговая война американского лидера Дональда Трампа приведет к тому, что цены на сырье упадут, а это 75% российского экспорта, заявил НСН глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Аналитики описали сценарии «мягкой посадки» и «шока» в экономике России. При «мягкой посадке» Россию ждет управляемое торможение экономики и снижение инфляции до 6,5–7% по итогам года, прогнозируют в «Эксперт РА», в таком случае ключевая ставка снизится до 18–19% к декабрю, передает РБК. Сценарий с дополнительными шоками подразумевает околонулевой рост в экономике. Остапкович уверен, что Трамп сделал любые экономические прогнозы не очень точными.