«Торг неуместен»: Аналитик объяснил желание Пакистана получить эксклюзивную скидку на российскую нефть

Ранее пакистанское издание The News привело слова министра финансов страны Исхака Дара о готовности Пакистана закупать российскую нефть и нефтепродукты по цене, которую за них платит Индия. При этом местные власти рассчитывают на то, что Запад не будет препятствовать импорту российских энергоресурсов с учетом усугубления финансового положения Пакистана вследствие недавних наводнений. Юшков заявил, что Пакистан пытается выторговать у России эксклюзивную скидку.

«У нас нет эксклюзивных цен для отдельных потребителей. Мы все больше поставляем нефть на азиатский рынок из-за того, что европейские компании постепенно сворачивают контракты с Россией. Если раньше в Европу шло 2-2,5 млн баррелей в сутки, то сейчас меньше 1 млн баррелей, а с 5 декабря и вовсе будет введено окончательное эмбарго на российскую нефть, перевозимую морским транспортом. Для того, чтобы закрепиться на азиатских рынках и вытеснить оттуда ближневосточных и африканских конкурентов, мы демпингуем, даем скидку. Весной она достигала 30 долларов за баррель, сейчас снизилась до 18-20, но наша стратегическая задача — убрать ее вовсе, сделать стандартной: несколько долларов за каждый баррель по сравнению с сортом Brent. Ее Пакистан вполне может получать. У нас нет данных о том, что для Индии предусмотрена большая, чем для других стран, скидка. Возможно, Индия покупает нефть чуть дешевле за счет объемов, в нее больше всего доставляется нефти морским транспортом, хотя по абсолютным показателям лидер Китай. Однако полагаю, что Пакистан по похожим условиям может приобретать нефть и нефтепродукты, все равно это самое выгодное предложение на мировом рынке — 70 долларов за баррель против 90. Здесь идет обычный торг между продавцом и покупателем, который в данном случае неуместен», — сказал Юшков.

Собеседник НСН предположил, как будет организован транзит нефти из Россию в Пакистан.

«Полагаю, что это будут морские отгрузки. У Пакистана есть инфраструктура для приема достаточных объемов нефти. Они могут покупать как нефть, так и нефтепродукты, Россия вполне может продать и то, и другое», — отметил аналитик.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия по итогам 2022 года увеличит экспорт нефти на 8%.

