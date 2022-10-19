«Торг неуместен»: Аналитик объяснил желание Пакистана получить эксклюзивную скидку на российскую нефть
Из-за переориентации поставок нефти Россия вынуждена предоставлять единую для всех стран Азии скидку, заявил НСН аналитик Игорь Юшков.
Россия не предоставляет эксклюзивные цены на нефть для отдельных потребителей. Скидка на нефть и нефтепродукты едина для всех азиатских потребителей и составляет сейчас 18-20 долларов за баррель, стратегическая задача — свести ее к минимуму. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее пакистанское издание The News привело слова министра финансов страны Исхака Дара о готовности Пакистана закупать российскую нефть и нефтепродукты по цене, которую за них платит Индия. При этом местные власти рассчитывают на то, что Запад не будет препятствовать импорту российских энергоресурсов с учетом усугубления финансового положения Пакистана вследствие недавних наводнений. Юшков заявил, что Пакистан пытается выторговать у России эксклюзивную скидку.
«У нас нет эксклюзивных цен для отдельных потребителей. Мы все больше поставляем нефть на азиатский рынок из-за того, что европейские компании постепенно сворачивают контракты с Россией. Если раньше в Европу шло 2-2,5 млн баррелей в сутки, то сейчас меньше 1 млн баррелей, а с 5 декабря и вовсе будет введено окончательное эмбарго на российскую нефть, перевозимую морским транспортом. Для того, чтобы закрепиться на азиатских рынках и вытеснить оттуда ближневосточных и африканских конкурентов, мы демпингуем, даем скидку. Весной она достигала 30 долларов за баррель, сейчас снизилась до 18-20, но наша стратегическая задача — убрать ее вовсе, сделать стандартной: несколько долларов за каждый баррель по сравнению с сортом Brent. Ее Пакистан вполне может получать. У нас нет данных о том, что для Индии предусмотрена большая, чем для других стран, скидка. Возможно, Индия покупает нефть чуть дешевле за счет объемов, в нее больше всего доставляется нефти морским транспортом, хотя по абсолютным показателям лидер Китай. Однако полагаю, что Пакистан по похожим условиям может приобретать нефть и нефтепродукты, все равно это самое выгодное предложение на мировом рынке — 70 долларов за баррель против 90. Здесь идет обычный торг между продавцом и покупателем, который в данном случае неуместен», — сказал Юшков.
Собеседник НСН предположил, как будет организован транзит нефти из Россию в Пакистан.
«Полагаю, что это будут морские отгрузки. У Пакистана есть инфраструктура для приема достаточных объемов нефти. Они могут покупать как нефть, так и нефтепродукты, Россия вполне может продать и то, и другое», — отметил аналитик.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия по итогам 2022 года увеличит экспорт нефти на 8%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 656 / сут.
Умерли
389 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+20 859 / сут.
- СПЧ призвал возбудить дела из-за гибели мобилизованных
- «Холодильник». Космонавты рассказали, чего им не хватает на орбите
- Патрушев: в России ужесточат ответственность за нарушение правил пребывания в стране
- В Европе нашли замену российскому «Союзу»
- Собянин: В Москве не вводят ограничительные меры
- Патрушев: Около пяти миллионов жителей Донбасса прибыли в Россию
- Патрушев: на Совбезе РФ рассматривались вопросы глобального миграционного кризиса
- Путин заявил, что вместо переговоров Украина обстреливает территорию РФ
- МИД РФ откроет новые генконсульства в ряде стран СНГ, Азии и Африки
- Минцифры объявило о запуске маркетплейса российского ПО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru