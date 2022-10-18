Стоимость нефти Brent снизилась из-за действий США и Китая
Цены на нефть марки Brent снизились в ходе торгов 18 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов, согласно данным лондонский бири ICE, упала ниже отметки 90 долларов за баррель.
Агентство Reuters отмечает, что уровень цены идет вниз на фоне опасений по поводу падения спроса в Китае, а также стремления США высвободить дополнительные объемы нефти из резервов.
Неопределенность касательно Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, возникла в связи с решением китайских властей не обнародовать экономические данные, публикация которых была запланирована на 18 октября, при этом новая дата не была названа.
Ранее на Украине предложили потолок цен на российскую нефть не выше 20 долларов за баррель. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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