Новак: Россия в 2022 году увеличит экспорт нефти на 8%

Россия по итогам 2022 года увеличит экспорт нефти на 8%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели», сообщает «Интерфакс».

Новак: Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен

По его словам, российским нефтяным компаниям удалось за этот год переориентироваться на новые рынки, выстроить новые логистические цепочки и найти новые механизмы оплаты, в том числе в национальных валютах.

«Мы сейчас видим стабильную ситуацию и по обеспечению внутреннего рынка, и по реализации на экспорт», - добавил вице-премьер.

Ранее Александр Новак рассказал, что Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияЭкспортНефтьАлександр Новак
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