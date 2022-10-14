Новак: Россия в 2022 году увеличит экспорт нефти на 8%
Россия по итогам 2022 года увеличит экспорт нефти на 8%. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в ходе панельной дискуссии в рамках «Российской энергетической недели», сообщает «Интерфакс».
По его словам, российским нефтяным компаниям удалось за этот год переориентироваться на новые рынки, выстроить новые логистические цепочки и найти новые механизмы оплаты, в том числе в национальных валютах.
«Мы сейчас видим стабильную ситуацию и по обеспечению внутреннего рынка, и по реализации на экспорт», - добавил вице-премьер.
Ранее Александр Новак рассказал, что Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+14 736 / сут.
Умерли
389 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+27 520 / сут.
- Глава Еврокомиссии оконфузилась на саммите в Праге
- В Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в боевых действиях
- Новак: «Росатом» подаст документы на создание первой АЭС в Саудовской Аравии
- Путин: в течение двух недель мобилизационные мероприятия будут завершены
- Путин: Россия не должна уподобляться другим странам в вопросах отмены культуры
- «Не вижу необходимости». Путин ответил на вопрос о переговорах с Байденом
- Путин: Украина отказалась от переговоров, когда войска от Киева были отведены
- Новак: Россия в 2022 году увеличит экспорт нефти на 8%
- Военный эксперт объяснил, чем обернется потеря Starlink для ВСУ
- СМИ: Франция поставит Украине ЗРК «Кроталь» и РЛС GM200 для усиления ее позиций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru