Новак: Россия в 2022 году увеличит экспорт нефти на 8%

По его словам, российским нефтяным компаниям удалось за этот год переориентироваться на новые рынки, выстроить новые логистические цепочки и найти новые механизмы оплаты, в том числе в национальных валютах.

«Мы сейчас видим стабильную ситуацию и по обеспечению внутреннего рынка, и по реализации на экспорт», - добавил вице-премьер.

Ранее Александр Новак рассказал, что Россия может поставлять Европе через Турцию 63 миллиарда кубов газа, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».



