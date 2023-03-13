«Торг Минфина с олигархами»: Что российский бизнес обсудит с Путиным

«Те, кто собирается, они не о потенциале будут говорить, не о развитии. Они будут обсуждать, кто кому сколько должен. Какой-то торг Минфина с олигархами. Сколько они дадут, сколько мы дадим. На мой взгляд, это не имеет никакого отношения к развитию предпринимательства. Это их внутренние какие-то отношения», - отметил собеседник НСН.

Ранее власти обсуждали с бизнесом разовый добровольный 5% взнос в бюджет из прибылей, полученных в финансово удачном 2022 году. По предварительным оценкам бизнеса, такой взнос составит 250 млрд рублей, Минфин полагает, что взнос составит 300 млрд. При этом, по неофициальным данным, представители бизнеса старались затянуть согласование. Встреча представителей российского бизнеса и главы государства намечена на 16 марта.

«Одни считают, что государство им что-то должно, государство считает, что ему должны... Это к общей деловой среде не имеет никакого отношения. К сожалению, у нас эти олигархи узурпировали право говорить от лица всего бизнеса. Получается, что интересует их, то сразу к этому весь бизнес приплетают, хотя интересы бизнеса в целом совсем другие, нежели говорят крупнейшие олигархи на встречах. Тут, я считаю, надо отделять мух от котлет. Если говорится, что на них какое-то влияние оказывается, то да, потому что государство считает, что они ему подчиняются. Именно поэтому у них идут какие-то препирательства», - разъяснил эксперт.

По его словам, правительство напрасно затеяло разговор о добровольных взносах, так как это совсем не то, что необходимо российскому бизнесу в текущей ситуации.

«Зря правительство вообще втянулось в эту историю со взносами и так далее. Это в любом случае ухудшает деловую среду, создаёт какие-то нездоровые реакции, возникают какие-то тёмные непрозрачные отношения. Это всё не нужно сейчас. Сейчас нужно менять налоговую политику, таможенную политику. Для этого всего у правительства есть возможность. Нужно развивать бизнес-среду в общем. Дать возможность малому и среднему бизнесу проявить себя, изменить финансовую систему. Тогда многое будет решаться. А получилось так, что всё сведено к тому, что будут какой-то взнос требовать. Это неправильный подход, это пугает. Правительство должно предложить выгодную для всего бизнеса политику, изменив так условия, чтобы они были адекватны современному этапу развития страны и мировой экономической ситуации. У нас неадекватная налоговая система для нынешней ситуации», - заключил экономист.

Ранее Бунич в эфире НСН сказал о необходимости полностью менять налоговую систему России, так как государство больше не может целиком рассчитывать на доходы от внешней деятельности.

