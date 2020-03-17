Топливный союз удивило удивление Путина ростом цен на 92-й
Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша в беседе с НСН предположил, что президенту предоставили неправильные данные
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министром выразил недоумение из-за того, что стоимость бензина марки АИ-92 за последний год выросла на 10,44%. В то же время цены на дизельное топливо, по словам главы государства, за тот же период поднялись незначительно.
Однако такие цифры вызвали недоумение и у главы Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркуши. В беседе с НСН он предположил, что президенту предоставили неверные данные.
«Что касается слов Владимира Владимировича по поводу роста 92-го – думаю, ему как-то неправильно информацию преподнесли. У нас цены на топливо за год выросли ниже уровня инфляции», - сказал глава РТС.
В ходе совещания глава государства также напомнил, что цены на сырую нефть в мире за последнее время упали в два раза. Однако собеседник НСН отметил, что на российских АЗС снижения цен на топливо ждать точно не стоит.
«Расти (цены) не будут точно – нет причин. Розничные цены зависят от оптовых…. У нас есть так называемый демпфирующий механизм, который на сегодняшний день при резком снижении мировых цен, стал отрицательным. То есть, поставляя топливо на внутренний рынок, нефтяная компания еще должна доплачивать в бюджет. Для бензинов это сегодня почти 11 тысяч рублей на тонну», - сказал Аркуша.
Глава РТС также разъяснил, почему динамика мировых цен на нефть практически никогда не играет особой роли в формировании цен на топливо внутри России.
«Все достаточно сбалансировано, компенсируется этим демпфирующим механизмом как при росте мировых цен – в этом случае демпфер становится положительным, и он компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортным паритетом и внутренними ценами. Когда цены падают, он становится отрицательным, и компаниям приходится доплачивать в бюджет, в этом смысле они не могут снижать цены. Демфпер работает как в одну сторону, так и в другую, препятствуя большим изменениям внутренних цен в зависимости от изменений внешней конъюнктуры», - добавил Аркуша.
Резкое снижение цен на нефть произошло после выхода России из сделки ОПЕК+ по снижению добычи черного золота. В ответ Саудовская Аравия начала ценовую войну, объявив о намерении резко нарастить добычу нефти, а также предложив существенные скидки покупателям. Позже о намерении нарастить объемы производства заявили Ирак, ОАЭ и Кувейт.
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