Топливный союз удивило удивление Путина ростом цен на 92-й

В ходе совещания глава государства также напомнил, что цены на сырую нефть в мире за последнее время упали в два раза. Однако собеседник НСН отметил, что на российских АЗС снижения цен на топливо ждать точно не стоит.

«Расти (цены) не будут точно – нет причин. Розничные цены зависят от оптовых…. У нас есть так называемый демпфирующий механизм, который на сегодняшний день при резком снижении мировых цен, стал отрицательным. То есть, поставляя топливо на внутренний рынок, нефтяная компания еще должна доплачивать в бюджет. Для бензинов это сегодня почти 11 тысяч рублей на тонну», - сказал Аркуша.

Глава РТС также разъяснил, почему динамика мировых цен на нефть практически никогда не играет особой роли в формировании цен на топливо внутри России.

«Все достаточно сбалансировано, компенсируется этим демпфирующим механизмом как при росте мировых цен – в этом случае демпфер становится положительным, и он компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортным паритетом и внутренними ценами. Когда цены падают, он становится отрицательным, и компаниям приходится доплачивать в бюджет, в этом смысле они не могут снижать цены. Демфпер работает как в одну сторону, так и в другую, препятствуя большим изменениям внутренних цен в зависимости от изменений внешней конъюнктуры», - добавил Аркуша.

Резкое снижение цен на нефть произошло после выхода России из сделки ОПЕК+ по снижению добычи черного золота. В ответ Саудовская Аравия начала ценовую войну, объявив о намерении резко нарастить добычу нефти, а также предложив существенные скидки покупателям. Позже о намерении нарастить объемы производства заявили Ирак, ОАЭ и Кувейт.

