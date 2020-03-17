Путин удивился росту цен на 92-й бензин

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с министрами выразил недоумение из-за роста топливных цен в стране.

Глава государства отметил, что за год летнее и зимнее дизельное топливо подорожали незначительно, тогда как стоимость бензина АИ-92 возросла, по данным президента, на 10,44%.

«Как вы это оцениваете?» - сказал Путин, обращаясь к членам правительства.

Глава государство особо подчеркнул, что в последние дни мировые цены на сырую нефть упали в два раза.

«Ладно, в предыдущие месяцы, но сейчас-то цены рухнули, курс рухнул. Было 65, до 70 доходило, сейчас 30 с небольшим, а бензин - в два раза дороже», - посетовал глава государства.

Отметим, что по состоянию на вечер вторника, 17 марта, цена барреля нефти марки Brent составляет 29,66 доллара. 9 марта цены на нефть упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки по снижению добычи. В ответ на это Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия объявили о намерении значительно нарастить добычу.

