«Без скачков». Эксперты объяснили, как подорожает бензин в России

Если в США потребители при такой динамике могут ждать снижения цен на бензин, то в России такой корреляции нет. Замминистра финансов Алексей Сазанов уже однозначно заявил, что бензин в нашей стране не подешевеет. Впрочем, резкого взлёта цен тоже не будет, говорил глава Минэнерго России Александр Новак.

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в эфире НСН высказал мнение, что власти сейчас стремятся успокоить россиян.

«Снижения цен, конечно, тоже ждать не приходится, потому что исторически, с 2009 года, какого-либо значимого снижения не происходит. Корректировка если и случается, то очень не значительная – от одной до 10 копеек. Сейчас вряд ли стоит этого ожидать», - отметил он.

По мнению эксперта, цены на бензин будут расти, но постепенно – без скачков. Они привязаны к инфляции, и возможное ускорение роста цен в этом году даст отложенный эффект, прогнозирует Баженов.

«Многое зависит от того, какими будут темпы инфляции внутри страны. Исторически с 2009 года цены у нас росли на 1-1,5% ниже, чем официальная фактическая инфляция. В ЦБ говорили, что если цена нефти упадёт ниже $30 за баррель, то, соответственно, темпы инфляции могут ускориться до 6-8%. Это рисковый сценарий, реализуется он или нет, пока ещё неизвестно, потому мы сейчас ещё видим корректировку на мировом рынке нефти.

В случае ускорения инфляции будет ускорение и темпов роста цен на бензин. Но надо понимать, что корректировка на уровень инфляции за вычетом 1-1,5% произойдёт по итогам года. В 2020 году повышение цен будет постепенным. Я сомневаюсь, что оно будет скачкообразным, потому что внешняя конъюнктура достаточно благоприятная для того, чтобы этих скачков не было. Но, тем не менее, в среднем по году мы всё равно увидим это увеличение. У нас цены всегда индексируются. Иногда чуть больше, чем меньше, но они всегда повышаются», - объяснил собеседник НСН.

Резкое снижение цен на нефть привело к ослаблению рубля по отношению к евро и доллару. В связи с этим эксперты спрогнозировали рост цен на импортные товары, в том числе автомобили, лекарства, электронику и бытовую технику.

