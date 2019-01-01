Топливный союз раскритиковал предложение ФАС о продаже нефтепродуктов на бирже

Обязать независимые НПЗ равномерно и регулярно продавать нефтепродукты на бирже намерена Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По мнению ведомства, эта мера сможет стабилизировать цены на бензин после 30 июня, когда завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен. Она может стать альтернативой увеличению порога обязательных продаж моторного топлива на бирже, пояснил «Известиям» замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов объяснил НСН, почему не верит в эффективность разработанных ФАС мер.