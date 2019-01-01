Топливный союз раскритиковал предложение ФАС о продаже нефтепродуктов на бирже
Президент Независимого топливного союза объяснил НСН, почему не верит в эффективность разработанных ФАС мер.
Обязать независимые НПЗ равномерно и регулярно продавать нефтепродукты на бирже намерена Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По мнению ведомства, эта мера сможет стабилизировать цены на бензин после 30 июня, когда завершается действие очередного соглашения с нефтяниками о заморозке цен. Она может стать альтернативой увеличению порога обязательных продаж моторного топлива на бирже, пояснил «Известиям» замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов объяснил НСН, почему не верит в эффективность разработанных ФАС мер.
«ФАС до сих пор не может разъяснить, что значит «регулярность и равномерность». Регулярность и равномерность противоречат самой идеологии биржевой торговли. Биржа – торговая площадка, но и спекулятивный инструмент, подразумевающий возможность быстрой и максимально эффективной продажи. Очень печально, что эта мера предлагается в качестве альтернативы увеличению обязательных нормативов. Ведь именно системный недостаток объемов реализации на бирже – главная проблема оптового рынка. Поэтому в качестве одной из мер – да, это может работать, свою лепту внесет в стабилизацию оптового рынка. Для Дальнего Востока, например, она крайне актуальна. Но в качестве альтернативы – ни в коем случае!», - подчеркнул он.
Напомним, ранее Независимый топливный союз направил письмо на имя вице-премьера Дмитрия Козака, в котором сообщил об опасности резкого роста розничных цен на бензин.
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