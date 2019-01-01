Топливный союз предостерег Козака от повтора «губительного» прошлого года

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что говорить об обострении ситуации на топливном рынке в России рано и оснований для этого нет.

«Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет», — передает «Интерфакс» слова зампреда правительства.

Ранее Российский топливный союз направил курирующему вице-премьеру письмо о проблемах на рынке нефтепродуктов. Как пояснил НСН президент Российского топливного союза Евгений Аркуша, есть сразу несколько поводов для тревоги.

«Скорее всего, рост цен если будет, то в пределах инфляции, как и приписано регуляторами. Но нас беспокоит, что при этом наблюдается резкий рост оптовых цен. Если заморожены розничные, то бизнес начинает работать в убыток со всеми негативными последствиями, которые были уже в прошлом году, а именно закрытие сетей, банкротство предприятий и так далее. В нашем письме шла речь именно об этом. И мы назвали те причины, которые по нашему мнению сейчас влияют на резкий рост оптовых цен, и попросили с этими факторам разобраться. В руках правительства рычаги для того, чтобы эти факторы не убрать, но, по крайней мере, снизить», — рассказал глава РТС.

По его словам, первоочередным таким фактором является снижение объемов поставок на внутренний рынок. Также оказывает свое влияние снижение объема продаж на биржевых торгах и увеличение экспорта, отметил Евгений Аркуша.

«У нас увеличился спрос на кондиционный бензин, благодаря тем экономическим мерам и мерам контроля и надзора, которые препятствуют появлению на рынке контрафактного, суррогатного топлива. Поэтому суррогатное топливо уходит, его надо чем-то замещать, возрастает спрос на качественный продукт. Его надо больше производить. К сожалению, на сегодняшний день, учитывая все-таки, что экспортный паритет даже с учетом демпфера существенно выше, чем внутренние цены, это стимулирует нефтяные компании отправлять топливо на экспорт. Это не очень большие объемы автомобильного бензина, хотя и они выросли больше, чем в два раза по отношению к нынешнему периоду прошлого года. Вырастают экспортные потоки, которые, к сожалению, приводят к снижению объема производства и поставок качественного топлива на внутренний рынок», — пояснил собеседник НСН.

Ещё одной причиной резкого роста оптовых цен глава РТС назвал плановые весенние ремонты на заводах. В совокупности все эти факторы сокращают объем топлива на внутренний рынок, что в свою очередь нарушает баланс спроса и предложения и неизбежно ведет к росту цен.

Евгений Аркуша добавил, что мелкооптовые цены на топливо не смогут подняться выше индикативных до окончания действия соглашения о заморозке цен 1 июля этого года. Однако уже сейчас независимые заправки оказались в затруднительном положении.

«Но уже сейчас мы наблюдаем диспаритет цен, когда оптовые цены настолько высоки, что та маржинальная доходность, которая остается в распоряжении розничного бизнеса, не покрывает операционные расходы. Опять возникают убытки. Мы неплохо поработали первые месяцы, но то, что заработали в первые месяцы этого года, не покрыло убытки прошлого года. Прошлый год был просто губительный для розничного бизнеса. Но нефтяники могут это покрыть за счет прибыли от переработки и продаж, а независимой рознице покрывать нечем», —заметил собеседник НСН.