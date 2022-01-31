Топливный союз назвал причины роста цен на бензин в 2022 году

Замедление роста цен на бензин спрогнозировал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

«В этом году рост цен будет происходить также как обычно - в пределах инфляции. Вопрос в том — какой будет инфляция. Не думаю, что она уже не будет 8,5%, как по итогам прошлого года. Скорее всего она составит 4,5-5% — на эту же цифру вырастет и цена бензина», — сказал специалист.

В рейтинге доступности бензина гражданам Россия оказалась на 17 месте из 32-х стран, расположившись между Казахстаном и Словенией. На среднюю зарплату россияне могут купить 927 литров 95-го бензина. Самым доступным в Европе топливо оказалось для жителей Люксембурга, которые на свои средние зарплаты могут приобрести около 2,3 тысячи литров бензина. В топ-5 входят также Норвегия, Австрия, Великобритания и Дания. Последнее место в списке занимает Украина (384 литра). При этом бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.