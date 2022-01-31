Топливный союз назвал причины роста цен на бензин в 2022 году
Глава аналитического центра Независимого топливного союза рассказал НСН, какие факторы могут поднять стоимость бензина выше уровня инфляции.
Замедление роста цен на бензин спрогнозировал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.
«В этом году рост цен будет происходить также как обычно - в пределах инфляции. Вопрос в том — какой будет инфляция. Не думаю, что она уже не будет 8,5%, как по итогам прошлого года. Скорее всего она составит 4,5-5% — на эту же цифру вырастет и цена бензина», — сказал специалист.
В рейтинге доступности бензина гражданам Россия оказалась на 17 месте из 32-х стран, расположившись между Казахстаном и Словенией. На среднюю зарплату россияне могут купить 927 литров 95-го бензина. Самым доступным в Европе топливо оказалось для жителей Люксембурга, которые на свои средние зарплаты могут приобрести около 2,3 тысячи литров бензина. В топ-5 входят также Норвегия, Австрия, Великобритания и Дания. Последнее место в списке занимает Украина (384 литра). При этом бензин в России стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах — в среднем его стоимость составляет 51,3 рубля за литр, свидетельствуют данные рейтинга РИА Новости.
Баженов не исключил, что стоимость бензина в этом году может подняться и выше уровня инфляции - на это влияют рост мировых цен на нефть и недооцененность рубля.
«Не исключаю более высокого подорожания. На стоимость бензина будут влиять многие другие факторы, ключевые из них: динамика цен на нефтепродукты на мировых рынках — она пока работает в пользу роста цен, и курс рубля. Мы видим, что в силу геополитических факторов рубль очень сильно недооценен: по моей оценке, на 11%», — отметил глава аналитического центра Независимого топливного союза.
В начале этого года нефть Brent торгуется на многолетних максимумах и уже превышала 90 долларов за баррель. Вслед за ростом стоимости сырья стремительно дорожало и его производное — топливо, как в России, так и за рубежом.
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