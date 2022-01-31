СМИ: Россия находится на втором месте в рейтинге дешевизны бензина в Европе

Составлен список стран с самым дешевым бензином, сообщает РИА Новости.

Экономист: бензин может подорожать до 100 рублей за литр

На первом месте находится Казахстан, где за литр бензина нужно заплатить 35,7 рубля в абсолютных цифрах. Второе место среди 32 стран Европы заняла Россия. В среднем его стоимость составила 51,3 руб. за литр. Замыкает тройку Белоруссия, где бензин стоит 61 российский рубль за литр.

Самый дорогой бензин - в Нидерландах — 169,1 рубля за литр. В Финляндии, Дании, Норвегии и Швеции литр бензина обойдется дороже 150 рублей.

Ранее нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против дочерних предприятий «Лукойла» и «Газпром нефти» о нарушении закона о защите конкуренции.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:КазахстанТопливоЦены На Бензин
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