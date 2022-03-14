Толстой назвал третий пакет антисанкционных мер «интересным»
Вице-спикер Госдумы, глава московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия» Петр Толстой сообщил, что правительство гот овит третий пакет мер поддержки экономики РФ в условиях санкций.
По его словам, уже было принято 13 законов - два антисанкционных пакета. Новый готовящийся пакет парламентарий назвал «достаточно интересным», относительно него продолжаются дискуссии в правительстве.
Толстой добавил, что все необходимые подзаконные акты для их реализации будут разработаны и приняты немедленно, чтобы они тут же начали действовать, передает ТАСС.
По словам вице-спикера, антисанкционные меры изменят бизнес-климат в стране.
Санкции Запада против Банка России будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто урегулирование вокруг Украины, после чего страны должны будут прийти к определенным договоренностям, в том числе и о разморозке золотовалютных резервов, заявил бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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