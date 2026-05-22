Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту, пишут «Известия». Уточняется, что по данным Центробанка, за три месяце 2026 года число нелегальных кредиторов выросло на треть относительно прошлого квартала. Многие игроки оказались не готовы к новым правилам, а заемщики после отказов стали чаще искать деньги в серой зоне. Бадалов допустил, что ужесточение регулирования не избавит рынок от нелегальных компаний.

«Последние 10 лет ЦБ проводил регулирование на рынке микрофинансовых организаций планомерно, постепенно приводя ситуацию к рыночной. То, что у нас было еще несколько лет назад, нельзя назвать нормальной финансовой деятельностью. Это огромные процентные ставки, обман потребителей, всевозможные уловки микрокредитных компаний. Ужесточение регулирования требуется, но есть и противоположный эффект. Часть игроков уходит в нелегальный сектор, так как не справляется с регуляторными требованиями. Однозначного способа решить проблему нет. Нелегальные участники на финансовом рынке будут возникать постоянно, с ними просто нужно бороться, что Банк России и делает. Когда его инструментов не хватает, привлекаются правоохранительные органы, так как незаконная финансовая деятельность у нас запрещена и уголовно наказуема», - объяснил он.