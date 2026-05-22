Только заграничные лицензии: Как «черные кредиторы» вводят россиян в заблуждение
На фоне ужесточения регулирования некоторые микрофинансовые компании (МФК) вынуждены работать нелегально, при этом люди чаще становятся их клиентами по незнанию, сказал НСН Лазарь Бадалов.
Чаще всего россияне становятся клиентами нелегальных финансовых организаций по незнанию, поскольку компании вводят их в заблуждение, заявил в беседе с НСН экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.
Обязательная биометрия для МФО, задуманная как защита от мошенников, привела к обратному эффекту, пишут «Известия». Уточняется, что по данным Центробанка, за три месяце 2026 года число нелегальных кредиторов выросло на треть относительно прошлого квартала. Многие игроки оказались не готовы к новым правилам, а заемщики после отказов стали чаще искать деньги в серой зоне. Бадалов допустил, что ужесточение регулирования не избавит рынок от нелегальных компаний.
«Последние 10 лет ЦБ проводил регулирование на рынке микрофинансовых организаций планомерно, постепенно приводя ситуацию к рыночной. То, что у нас было еще несколько лет назад, нельзя назвать нормальной финансовой деятельностью. Это огромные процентные ставки, обман потребителей, всевозможные уловки микрокредитных компаний. Ужесточение регулирования требуется, но есть и противоположный эффект. Часть игроков уходит в нелегальный сектор, так как не справляется с регуляторными требованиями. Однозначного способа решить проблему нет. Нелегальные участники на финансовом рынке будут возникать постоянно, с ними просто нужно бороться, что Банк России и делает. Когда его инструментов не хватает, привлекаются правоохранительные органы, так как незаконная финансовая деятельность у нас запрещена и уголовно наказуема», - объяснил он.
По словам собеседника НСН, чаще всего люди становятся клиентами недобросовестных финансовых компаний по незнанию.
«Люди при обращении в такие компании не осознают, что выбирают нелегального участника финансового рынка. Становятся клиентами по незнанию, их часто вводят в заблуждение. На сайте Центробанка есть полезный инструмент, который по названию или ИНН позволяет проверить, зарегистрирована ли эта компания на финансовом рынке или лицензия, например, давно отозвана. Однако не все знают о таком способе проверки. Кроме того, у нелегалов есть уловка. Когда клиенты говорят, что компании нет в реестре на сайте Центробанка, им говорят: "Мы зарегистрированы на территории другой страны, у нас есть лицензия". Порой это правда, но нужно понимать, что если человек обратился к финансовому посреднику, зарегистрированному за рубежом, то в случае возникновения проблем защитить его интересы в РФ не получится. Нужно обращаться в ту юрисдикцию, где эта компания зарегистрирована. Человек, который обратился за микрокредитом, вряд ли сможет позволить себе защищать свои интересы в другой стране», - заметил он.
Ранее исследование Национальной платежной ассоциации (НПА) при участии исследовательской компании НАФИ показало, что более трети (38%) опрошенных клиентов МФО заявили о готовности обратиться к нелегальным кредиторам, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинул свой пост
- Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы
- Песков опроверг сообщения о дедлайне по конфликту на Украине
- Можно найти за час: Долгий поиск работы связали с завышенными ожиданиями
- Лавров: Запад думает о физическом нападении на Россию
- Просто посмотреть: Как минимизировать проблему «квартирных туристов» при продаже жилья
- «Туриста не успокоит:» Когда путешествия можно будет доверить нейросетям
- Турагенты не увидели конкуренции в популярных тревел-ботах
- В Госдуме призвали увеличить штрафы за злоупотребление полномочиями перед выборами
- Генерал Соболев раскрыл, чему нужно обучать казачьи беспилотные войска