«Яндекс» сократит число машин каршеринга в Казани

Каршеринг «Яндекс» сократит число машин в Казани в связи с необходимостью возврата автомобилей лизинговому партнеру. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе компании пояснили, что из-за сложностей на авторынке, нет возможности обновить парк. Отмечается, что количество машин постепенно будет уменьшаться.

Позднее будет объявлено о прекращении работы каршеринга в самом приложении. Каршеринг продолжит работу в Москве, Петербурге и Сочи.






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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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