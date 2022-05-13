«Яндекс» сократит число машин каршеринга в Казани

Каршеринг «Яндекс» сократит число машин в Казани в связи с необходимостью возврата автомобилей лизинговому партнеру. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе компании пояснили, что из-за сложностей на авторынке, нет возможности обновить парк. Отмечается, что количество машин постепенно будет уменьшаться.

Позднее будет объявлено о прекращении работы каршеринга в самом приложении. Каршеринг продолжит работу в Москве, Петербурге и Сочи.















