Токаев предложил Германии добывать редкоземельные металлы в Казахстане
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Астане пригласил немецкие компании провести в республике геологоразведку и добывать редкоземельные металлы. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
Токаев предложил наладить сотрудничество по принципу «сырье в обмен на технологии» с первичной и вторичной обработкой руд. По словам главы государства, Казахстан намерен предоставлять немецким инвесторам благоприятные условия.
Кроме того, Токаев в ходе саммита глав государств Средней Азии выступил за рост товарооборота между странами и выразил готовность нарастить экспорт в Германию по 100 товарным позициям на сумму 850 млн долларов.
Ранее депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил в разговоре с НСН, что Олаф Шольц приехал с визитом в Узбекистан и Казахстан в надежде расширить экономическое сотрудничество, а также с целью продавить антироссийскую риторику, однако его встретили «холодно», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Белоруссии Ганевич: Минск появится на саммите по Украине при участии РФ
- Грузинский парламент принял закон о массовой амнистии заключенных
- Росрыболовство: Экспорт рыбы к 2030 году должен достичь $7-8 миллиардов
- Facebook и Instagram заблокировали личные страницы Симоньян
- Суд отправил директора парка «Патриот» под домашний арест
- Токаев предложил Германии добывать редкоземельные металлы в Казахстане
- Politico: Залужный был против вторжения в Курскую область
- ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области
- Львова-Белова: Пострадавших в Челябинске детей отправят в федеральную клинику
- Парламент Грузии запретил пропаганду ЛГБТ и смену пола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru