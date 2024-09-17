Токаев предложил Германии добывать редкоземельные металлы в Казахстане

Токаев предложил наладить сотрудничество по принципу «сырье в обмен на технологии» с первичной и вторичной обработкой руд. По словам главы государства, Казахстан намерен предоставлять немецким инвесторам благоприятные условия.

Кроме того, Токаев в ходе саммита глав государств Средней Азии выступил за рост товарооборота между странами и выразил готовность нарастить экспорт в Германию по 100 товарным позициям на сумму 850 млн долларов.

Ранее депутат в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер заявил в разговоре с НСН, что Олаф Шольц приехал с визитом в Узбекистан и Казахстан в надежде расширить экономическое сотрудничество, а также с целью продавить антироссийскую риторику, однако его встретили «холодно», передает «Радиоточка НСН».

