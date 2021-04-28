Титов предложил способ борьбы с контрафактным алкоголем

Он также предлагает разрешить торговлю спиртными напитками в интернете с жестким лицензированием этой деятельности. Полноценно бороться с контрафактом не позволяют различия в ставках акцизов на алкоголь и табак, а также в лицензионных требованиях к производителям между странами-участниками Таможенного союза ЕАЭС. Кроме того, это снижает конкурентоспособность российских производителей.

По данным Титова, более 35% крепких алкогольных напитков на прилегающих к странам ТС территориях - это полулегальная продукция, поступающая из стран ближнего зарубежья.

Напомним, в феврале текущего года правительство Российской Федерации утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года. Документ подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

