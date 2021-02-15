Стратегия по борьбе с контрафактом до 2025 года появилась в России
Правительство Российской Федерации утвердило стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на период до 2025 года. Документ подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.
Как отмечается на официальном сайте правительства, в рамках стратегии, в частности, будут созданы эффективные механизмы борьбы с контрафактом при действенном общественном контроле. В документе обозначены приоритетные направления контроля - пищевая и лёгкая промышленность, автомобильная и авиационная промышленности, химическое производство.
Поэтапным планом воплощения в жизнь данной стратегии займётся министерство промышленности и торговли РФ. Он должен быть представлен для утверждения в течение трёх месяцев, уточняет RT.
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