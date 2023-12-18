Издание опиралось на пять финансовым критериев: базовую инфляцию, ширину инфляции, ВВП, число рабочих мест и показатель фондового рынка. За 2023 год реальная стоимость фондового рынка в республике выросла на 40%. В прошлом году Греция также заняла первое место списка. При этом эксперты отметили, что в начале 2010-х годов страна была более богатой.

В топ-5 лидеров с наибольшими экономическими успехами также вошли Южная Корея и США, Израиль и Люксембург. Рейтинг замыкают Британия, Швеция, Словакия, Австрия, Исландия и Финляндия. Россия в список самых успешным в экономическом развитии стран по итогам года не вошла.

Ранее Business Insider сообщал о том, что в результате попыток западных стран обрушить российскую экономику, США потеряли 5,9 триллиона долларов, тогда как Россия заработала к своим активам 600 миллиардов долларов, пишет «Радиоточка НСН».

