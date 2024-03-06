Терминал на юге Турции отказался принимать нефть из России
Расположенный в провинции Хатай на юге Турции терминал Dortyol отказался принимать российскую нефть, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании Global Terminal Services (GTS) - оператора морского хаба.
GTS приостановила прием российской нефти в конце февраля 2024 года. В компании заявили, что не примут любые грузы из портов РФ.
В GTS сослались на введенные против России западные санкции. Компания сообщила, что ограничения будут действовать, даже если операции с товарами из РФ не нарушают санкции и законодательство.
За февраль 2024 года объемы экспорта из Турции в Россию сократились на треть. Общая сумма поставок за первые два месяца составила $1,29 миллиарда, тогда как за аналогичный период 2023 года показатель составлял $2,04 миллиарда, отмечает «Радиоточка НСН».
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