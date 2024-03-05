СМИ: Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян
Турецкие отели столкнулись со сложностями при получении оплаты за проживание от российских туристов. Об этом пишет газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan («Родина»), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю.
Как сообщает издание, проблема связана с трудностями перевода денежных средств на фоне санкций против России. На данный момент оплата номеров либо происходит с опозданием, либо платеж возвращается назад.
Одновременно с этим туристические компании также не могут отправлять взносы за участие в московской международной отраслевой выставки.
Ранее сообщалось о проблемах с расчетами российских подсанкционных кредитных организаций с банками ОАЭ, Китая и Турции, передает «Радиоточка НСН».
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