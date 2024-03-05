СМИ: Турецкие отели не могут получить плату за проживание россиян

Как сообщает издание, проблема связана с трудностями перевода денежных средств на фоне санкций против России. На данный момент оплата номеров либо происходит с опозданием, либо платеж возвращается назад.

Одновременно с этим туристические компании также не могут отправлять взносы за участие в московской международной отраслевой выставки.

Ранее сообщалось о проблемах с расчетами российских подсанкционных кредитных организаций с банками ОАЭ, Китая и Турции, передает «Радиоточка НСН».

