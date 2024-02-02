«Терапия нарушения сна»: В отрасли объяснили рост продаж мелатонина

«Это не ажиотаж, а тенденция, которая наблюдается в последние годы. Увеличение до 10,3% - это не много. Мы будем наблюдать такую тенденцию в этом году, а также в последующие годы. Она связана с тем, что россияне все больше и больше заботятся о своем психологическом здоровье и обращаются к медикаментозной терапии нарушения сна. Мелатонин безопасен, он продается без рецепта, не вызывает привыкания. Соответственно, у мелатонина нет синдрома отмены, при нормализации сна он спокойно отменяется. При этом всегда есть индивидуальная непереносимость и прочие противопоказания», - сказал Шуляк.

В свою очередь председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева в разговоре с НСН отметила, что по итогам 2023 года вся категория «Мелатонины» показала прирост в рублях +30% к 2022 году. Кроме того, она рассказала, что рост продаж мелатонина начался еще в 2021 году из-за его включения в протокол лечения коронавирусной инфекции.

«По итогам 2023 года вся категория «Мелатонины» показала прирост в рублях +30% к 2022 году. Если говорить о продуктах «Эвалар» - это оригинальный препарат «Глицин+Мелатонин», а также «Мелатонин Эвалар», - то они показали суммарный рост +132%, возглавив категорию с долей 33%. Рост данной категории начался еще в 2021 году и был связан с включением мелатонина в протокол лечения ковид. Тренд усилился в 2022 году с ростом потребления препаратов, помогающих справиться со стрессом и его последствиями, включая нарушения сна», - сказала Прокопьева.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в интервью НСН рассказала, что уход с аптечного рынка дешевых лекарств объясняется изменением упаковки, замещением более дорогостоящими препаратами и нерентабельностью производства недорогих препаратов, передает «Радиоточка НСН».

