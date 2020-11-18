Текила может исчезнуть из российских магазинов

После вступления в силу техрегламента в странах ЕАЭС, куда входит Россия, могут возникнуть проблемы с продажей текилы. Регламент предусматривает требование по содержанию метанола — не более 0,05%. Согласно законам Мексики допустимый уровень может быть выше, пишут «Ведомости».

По данным издания, власти Мексики уже внесли изменения в техрегламент, которые должны помочь избежать проблем с продажей напитков.

«Для галочки». Минимальные розничные цены на водку сочли бесполезными

В России решено отсрочить вступление регламента в силу до 1 января 2022 года. Об этом сообщил представитель российского вице-премьера Алексея Оверчука, сообщает телеканал «360».

По данным Euromonitor International, розничные продажи текилы и мескаля в России в 2019 году составили 6,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что цены на водку, коньяк и шампанское в России вырастут с 1 января 2021 года, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Алкоголь
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