Текила может исчезнуть из российских магазинов

После вступления в силу техрегламента в странах ЕАЭС, куда входит Россия, могут возникнуть проблемы с продажей текилы. Регламент предусматривает требование по содержанию метанола — не более 0,05%. Согласно законам Мексики допустимый уровень может быть выше, пишут «Ведомости».

По данным издания, власти Мексики уже внесли изменения в техрегламент, которые должны помочь избежать проблем с продажей напитков.