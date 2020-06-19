Технологично, инновационно. Эксперты оценили новую штаб-квартиру «Яндекса»

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily в эфире НСН рассказал, зачем «Яндексу» понадобилась новая штаб-квартира.

Проект своей новой штаб-квартиры представила компания «Яндекс». Как отмечает РИА «Новости», новый офис расположится в Гагаринском районе на месте гостиницы «Корстон». Здесь находился первый офис «Яндекса» и началась история компании.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН рассказал, зачем «Яндексу» понадобилась новая штаб-квартира.

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«"Яндекс" лидирует на рынке технологических инноваций. И у компании есть возможности создавать не только технологические проекты, но и брендировать свой логотип в виде зданий, как-то еще. Это смотрится очень хорошо, инновационно. Я это только приветствую», - отметил эксперт.

Он считает необоснованными вновь возникшие вокруг этой новости спекуляции о зависимости «Яндекса» от российской власти.

«Не "Яндекс" зависим от государства. А все организации, расположенные на российской территории, зависимы от государства. Если государство решит что-то сделать, ему ничего не помешает это сделать. Поэтому дело не в "Яндексе", а в текущей ситуации в стране», - заключил Кусков.

Напомним, сейчас «Яндекс» располагается на улице Льва Толстого, недалеко от метро Фрунзенская.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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