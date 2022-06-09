«Технологический остров»: В Госдуме рассказали, когда Россия станет независимой от импорта
России хватит 5-10 лет, чтобы стать мировым лидером в ряде отраслей, сказал в эфире НСН Евгений Нифантьев.
В ряде отраслей Россия вполне может за 10 лет стать технологически независимой от импорта, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков пообещал, что Россия через 10 лет станет «технологическим островом», пояснив, что эта стратегия предполагает сворачивание глобализма и производство в стране всего необходимого.
«В ряде отраслей, причем сложных отраслей, мы в перспективе 5-10 лет можем стать технологически независимыми и быть одними из лидеров в мире. Давайте посмотрим на Китай. В советское время он был отставший, а сегодня это технологический лидер во многих отраслях. Что нам мешает повторить его опыт? У нас для этого все есть: сырьевые и трудовые ресурсы, очень высокий научный потенциал, мы во многих отраслях можем занимать лидирующие позиции. Просто такие отрасли нужно определить, поддерживать и ввести жесткие протекционистские меры для их развития», - сказал Нифантьев.
В качестве примера он привел успехи в российской фармацевтической отрасли.
«Давайте попробуем это разобрать на примере фармацевтической отрасли. Если говорить об аптеках, сегодня реализуется 60% упаковок лекарственных препаратов, которые произведены на отечественных предприятиях. При том, что 20 лет назад это был практически весь импорт. За последние 10 лет было построено 40 современных заводов. Наши лекарственные препараты сегодня абсолютно идентичны импортным по качеству, эффективности и безопасности. При этом никакой монополизации на этом рынке нет, это большое количество отдельных сильных игроков», - рассказал парламентарий, ранее возглавлявший одну из крупных сетей аптек.
Нифантьев также разъяснил, как формируется ядро национальной безопасности.
«Сегодня также важно, чтобы фармацевтическая отрасль могла производить лекарственные препараты полным циклом, включая синтез активных фармацевтических субстанций. Сначала мы говорим о стратегически значимых, это 215 препаратов, 162 их них производятся методом химического синтеза и технология на сегодняшний день доступна. В реестре жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 809 международных непатентованых наименований, это то важнейшее ядро, которое может обеспечить национальную лекарственную безопасность. Сегодня в России уже имеется технологическая возможность производить 405 из них», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По мнению, спецпредставителя президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрия Пескова, в ближайшие годы мир ждет сворачивание глобализма и «островизация». По его мнению, по пути технологического суверенитета пойдут как Россия, так и США с Китаем.
При этом президент РФ Владимир Путин говорил в начале июня, что российская экономика сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество, отметив, что ближайшие годы станут «периодом укрепления экономического суверенитета» России.
Экономист Денис Ракша в беседе с «Радиоточкой НСН» предположил, что «суверенная экономика» в России будет схожа с иранской моделью.
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