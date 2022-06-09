«Технологический остров»: В Госдуме рассказали, когда Россия станет независимой от импорта

В ряде отраслей Россия вполне может за 10 лет стать технологически независимой от импорта, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков пообещал, что Россия через 10 лет станет «технологическим островом», пояснив, что эта стратегия предполагает сворачивание глобализма и производство в стране всего необходимого.