Стало известно о стратегии «технологического острова» в России

Спецпредставитель российского президента по вопросам технологического развития Дмитрий Песков сообщил о стратегии «технологического острова» для страны, сообщает РБК.

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По его словам, сегодня в мире одновременно реализуются четыре сценария развития, наиболее вероятный из которых — «островизация». Речь идет о разделении крупных техноэкономических блоков, сворачивании глобализма и конце глобальной системе безопасности ХХ века.

Этот сценарий также подразумевает перезагрузку глобальных технологических рынков, национализацию техстандартов, релокализация производства критических товаров.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что экономика России в настоящий момент переживает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег.

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ФОТО: rbc.ru
ТЕГИ:Технологии
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