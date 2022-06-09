Стало известно о стратегии «технологического острова» в России
Спецпредставитель российского президента по вопросам технологического развития Дмитрий Песков сообщил о стратегии «технологического острова» для страны, сообщает РБК.
По его словам, сегодня в мире одновременно реализуются четыре сценария развития, наиболее вероятный из которых — «островизация». Речь идет о разделении крупных техноэкономических блоков, сворачивании глобализма и конце глобальной системе безопасности ХХ века.
Этот сценарий также подразумевает перезагрузку глобальных технологических рынков, национализацию техстандартов, релокализация производства критических товаров.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что экономика России в настоящий момент переживает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег.
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