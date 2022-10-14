МВФ: экономика России вошла в состояние глубокой рецессии
Российская экономика вошла в состояние глубокой рецессии из-за многочисленных санкций, которые были введены против страны США, ЕС и их союзниками. Об этом заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер, сообщает ТАСС.
«Рост в России будет отрицательным в 2022-2023 годах», — отметил Каммер.
По его словам, многие европейские страны также столкнутся с проблемами в экономике, но спад уровня их ВВП будет не таким большим, как в случае с Россией.
Ранее в МВФ заявили, что вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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