МВФ: экономика России вошла в состояние глубокой рецессии

Российская экономика вошла в состояние глубокой рецессии из-за многочисленных санкций, которые были введены против страны США, ЕС и их союзниками. Об этом заявил глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер, сообщает ТАСС.

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«Рост в России будет отрицательным в 2022-2023 годах», — отметил Каммер.

По его словам, многие европейские страны также столкнутся с проблемами в экономике, но спад уровня их ВВП будет не таким большим, как в случае с Россией.

Ранее в МВФ заявили, что вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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