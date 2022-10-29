Экономист Рубини: Третья мировая война уже фактически началась
Третья мировая война фактически началась, считает американский экономист Нуриэль Рубини. Об этом эксперт заявил в интервью Spiegel.
По словам специалиста, советники по национальной безопасности обеспокоены вмешательством НАТО в конфликт на Украине, в то же время наблюдаются острые разногласия между Ираном и Израилем.
«И вот утром я читаю, что администрация [президента США Джо] Байдена ожидает, что в скором времени Китай нападет на Тайвань. Честно говоря, третья мировая война уже фактически началась, и ее действия разворачиваются в киберпространстве и на Украине», — указал Рубини.
Кроме того, известный экономист, предсказавший кризис 2008 года, заявил о рецессии в экономике еврозоны. По словам Рубини, в Великобритании дела «идут еще хуже». Эксперт также добавил, что США оказывают давление на Европу в вопросе экономического взаимодействия с Китаем.
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