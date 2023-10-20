Тарифы на грузовые ж/д перевозки вырастут на 7,6% с 1 декабря

Документ устанавливает целевую надбавку к базовым тарифам на грузовые ж/д перевозки. С декабря 2023 по декабрь 2024-го она составит 1%, с 1 января 2025-го - 2%.

Также будет проиндексирована стоимость пассажирских перевозок. Цены вырастут на 10,75%. Пригородных электричек мера не коснется.

По данным газеты «Коммерсант», в третьем квартале 2023 года стоимость грузовых автоперевозок в России увеличилась на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Радиоточка НСН».

