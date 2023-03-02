«Дефицита нет»: Китай и Корея заменили ушедшие из РФ бренды летних шин
Отечественные производители шин улучшили качество своей продукции и расширили спектр услуг для покупателей, рассказал НСН эксперт рынка Игорь Ларкин.
На место ушедших из России иностранных производителей шин пришли китайские и корейские бренды, ничем не уступающие по качеству, подтянулись и отечественные компании. Об этом НСН заявил руководитель продаж сети шинных центров «Колесо.ру» Игорь Ларкин.
Календарная зима завершилась, совсем скоро автовладельцы будут менять зимнюю резину на летнюю. По словам Ларкина, дефицита продукции на рынке сейчас не наблюдается.
«С прошлого сезона остались запасы, которых хватит на год-два вперед. Крупные же оптовики могут реализовывать свои товарные остатки еще три-четыре года. К тому же, хоть многие иностранные компании ушли с российского рынка, на их место пришли китайские и корейские бренды. Единственный сегмент, который может испытывать проблемы в предстоящем сезоне, — это премиальные немецкие автомобили, на которых установлены “спарки” — разные передние и задние колеса. Возможно, их владельцам придется перейти на однотипные колеса. Однако для 95% наших клиентов никаких проблем не будет — тот же китайский Landsail по качеству не уступает ни одному европейскому производителю», — сказал Ларкин.
По словам собеседника НСН, цены на шины стали снижаться по сравнению с прошлым сезоном.
«В прошлом году было какое-то ажиотажное поведение мелких игроков, не являющихся специалистами шинного рынка. Многие ИП, ранее торговавшие совсем другими товарами, привезли контейнер шин и попытались их реализовать. Но они не смогли сформировать правильный микс товара — разнообразные бренды, перекрывающие друг друга, типы, размеры, а привезли один и тот же тип и размер шин, подходящий лишь для Kia Rio или Hyundai Solaris. Торговцы ориентировались на таксомоторные парки и были вынуждены переплевывать друг друга предложениями и бегать по всем потенциальным покупателям. При этом многие пытались завышать цены в попытке заработать, несмотря на конкурентную среду. У них это получилось, поскольку аудитория была не подготовлена и скупала шины за неразумные цены. Сегодня же рынок стабилизировался, дефицита, как я уже сказал, не наблюдается, а крупные шинные компании предлагают услуги, оборудование и обслуживание», — добавил руководитель продаж сети шинных центров «Колесо.ру».
Ларкин отметил, что от зарубежных брендов не отстают и отечественные производители.
«С уходом иностранных компаний отечественные “Кама” и Cordiant решили подтянуть свое качество наверх, стали предлагать те услуги и сервисы, которые раньше были доступны только премиальным брендам. Например, в самых больших сетях при покупке даже “Камы” и Cordiant дается шиномонтаж в подарок, хотя раньше стоимость этой услуги обычно составляла четверть цены самих колес. Российские производители, стремясь занять нишу на рынке, предоставляют услуги премиальных сервисов. Полагаю, они наконец-то нарастят свое присутствие в России», — подчеркнул он.
В заключение собеседник НСН добавил, что на рынке остались и премиальные бренды.
«Во-первых, у дистрибьютеров на два года вперед есть остатки продукции, это касается даже эксклюзивных видов шин (“спарки”, “двадцатые”, “двадцать вторые”). Во-вторых, на рынке остались производители Continental и Pirelli, они открыты для продаж», — подытожил он.
Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко заявил, что цены на автомобильные шины увеличились в среднем на 15%, половину рынка занимают иностранные производители, дефицита, несмотря на санкции, нет. Об этом сообщило агентство НСН.
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