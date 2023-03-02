«Дефицита нет»: Китай и Корея заменили ушедшие из РФ бренды летних шин

Календарная зима завершилась, совсем скоро автовладельцы будут менять зимнюю резину на летнюю. По словам Ларкина, дефицита продукции на рынке сейчас не наблюдается.

«С прошлого сезона остались запасы, которых хватит на год-два вперед. Крупные же оптовики могут реализовывать свои товарные остатки еще три-четыре года. К тому же, хоть многие иностранные компании ушли с российского рынка, на их место пришли китайские и корейские бренды. Единственный сегмент, который может испытывать проблемы в предстоящем сезоне, — это премиальные немецкие автомобили, на которых установлены “спарки” — разные передние и задние колеса. Возможно, их владельцам придется перейти на однотипные колеса. Однако для 95% наших клиентов никаких проблем не будет — тот же китайский Landsail по качеству не уступает ни одному европейскому производителю», — сказал Ларкин.



По словам собеседника НСН, цены на шины стали снижаться по сравнению с прошлым сезоном.

«В прошлом году было какое-то ажиотажное поведение мелких игроков, не являющихся специалистами шинного рынка. Многие ИП, ранее торговавшие совсем другими товарами, привезли контейнер шин и попытались их реализовать. Но они не смогли сформировать правильный микс товара — разнообразные бренды, перекрывающие друг друга, типы, размеры, а привезли один и тот же тип и размер шин, подходящий лишь для Kia Rio или Hyundai Solaris. Торговцы ориентировались на таксомоторные парки и были вынуждены переплевывать друг друга предложениями и бегать по всем потенциальным покупателям. При этом многие пытались завышать цены в попытке заработать, несмотря на конкурентную среду. У них это получилось, поскольку аудитория была не подготовлена и скупала шины за неразумные цены. Сегодня же рынок стабилизировался, дефицита, как я уже сказал, не наблюдается, а крупные шинные компании предлагают услуги, оборудование и обслуживание», — добавил руководитель продаж сети шинных центров «Колесо.ру».