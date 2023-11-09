Табачные компании пожаловались на проблемы с импортом сырья в РФ

Ситуация в отрасли обсуждалась на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Представители табачных компаний рассказали, что сложности с доставкой сырья связаны с новыми правилами обеззараживания табака от насекомых.

Генеральный директор «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг» Сергей Слипченко уточнил, что запасов сырья хватит на 4-6 месяцев. Российские табачные компании ведут переговоры со странами - производителями сырья.

Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям табачной компании «JTI Россия» Сергей Глушков предупредил о подорожании сигарет с 2024 года. В беседе с «МК» топ-менеджер заявил, что на цену влияет повышение себестоимости производства, рост зарплат рабочим и ставок акцизов, отмечает «Радиоточка НСН».

