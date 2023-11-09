Табачные компании пожаловались на проблемы с импортом сырья в РФ
Российские производители сигарет и табачной продукции заявили о проблемах с импортом сырья в РФ, пишет ТАСС.
Ситуация в отрасли обсуждалась на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Представители табачных компаний рассказали, что сложности с доставкой сырья связаны с новыми правилами обеззараживания табака от насекомых.
Генеральный директор «Филип Моррис сэйлз энд маркетинг» Сергей Слипченко уточнил, что запасов сырья хватит на 4-6 месяцев. Российские табачные компании ведут переговоры со странами - производителями сырья.
Директор по корпоративным отношениям и коммуникациям табачной компании «JTI Россия» Сергей Глушков предупредил о подорожании сигарет с 2024 года. В беседе с «МК» топ-менеджер заявил, что на цену влияет повышение себестоимости производства, рост зарплат рабочим и ставок акцизов, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сотрудники ФСБ задержали россиянина по делу о госизмене
- ООН: на севере Газы закрылась единственная больница с роддомом
- Табачные компании пожаловались на проблемы с импортом сырья в РФ
- WP: в Запорожье от ракетного удара погибли высокопоставленные офицеры ВСУ
- Rudaw: на американской базе в Ираке начался пожар после атаки дрона
- Создатели War Thunder обнаружили два кадра из игры на совещании Медведева
- Армия Израиля перехватила запущенную из Йемена ракету
- Сотрудники ОМОН сорвали концерт группы Zero People в Петербурге
- Эксперт Трифонов: ЦБ может повысить ключевую ставку до 16%, но это маловероятно
- В Краснодаре ветеринар прооперировал собаке не ту лапу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru