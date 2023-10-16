Счетная палата предложила ввести ввозную таможенную пошлину в 5% на вейпы

В документе отмечается, что итоги проверок СП доказали необходимость выравнивания уровня обложения изделий для потребления табачной и никотинсодержащей продукции ввозными пошлинами с помощью увеличения ставки на подсубпозицию «Сигареты электронные и аналогичные индивидуальные электрические испарительные устройства» до 5% таможенной стоимости.

«Потенциальные резервы доходов федерального бюджета при сохранении объемов ввоза электронных изделий на уровне 2022 года составят более 1,5 млрд рублей», — указано в заключении.

В СП считают, что изменения также поспособствуют достижению национальной цели развития по сохранению населения, здоровья и благополучия граждан.

Ранее стало известно, что правительство РФ планирует увеличить вдвое акцизы на вейпы и жидкости, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

