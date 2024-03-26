SWIFT до 2026 года запустит платформу для интеграции цифровых валют центробанков
Международная система обмена финансовыми сообщениями SWIFT планирует в течение ближайших лет разработать и запустить новую цифровую валютную платформу, пишет Reuters.
Отмечается, что в настоящий момент 90% ЦБ мира изучают возможность создания национальных виртуальных валют. CBDC уже работают на Багамских островах, в Нигерии и на Ямайке. Китай активно изучает возможности электронного юаня.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.
США будет сложнее отследить финансовые потоки в случае использования в международных расчетах цифровых активов, заявил профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский «Радиоточке НСН». По его словам, новая схема значительно упростит жизнь российским банкам, а также понравится дружественным странам, которые опасаются вторичных санкций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru