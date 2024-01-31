Сбербанк и еще 16 банков присоединятся к пилотному проекту по цифровому рублю
Еще 17 банков готовятся к подключению к пилотному проекту по цифровому рублю. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
В регуляторе отметили, что кредитные организации уже подписали договор о присоединении к платформе и настраивают свои системы для входа в проект после его расширения. Так, присоединиться к пилоту планируют в том числе Сбербанк, Россельхозбанк, банки «Тинькофф», «Россия», «Русский стандарт», «Центр-инвест».
«В тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний», — добавили в ЦБ.
Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что цифровой рубль проходит первый этап тестирования в 11 городах, в 2024 году его планируют испытать в некоторых видах бюджетных расходов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru