Сбербанк и еще 16 банков присоединятся к пилотному проекту по цифровому рублю

В регуляторе отметили, что кредитные организации уже подписали договор о присоединении к платформе и настраивают свои системы для входа в проект после его расширения. Так, присоединиться к пилоту планируют в том числе Сбербанк, Россельхозбанк, банки «Тинькофф», «Россия», «Русский стандарт», «Центр-инвест».

«В тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний», — добавили в ЦБ.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что цифровой рубль проходит первый этап тестирования в 11 городах, в 2024 году его планируют испытать в некоторых видах бюджетных расходов, напоминает RT.

